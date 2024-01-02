Экс-капитан сборной Радимов назвал главного «чушпана» в российском футболе

Фото: РИА Новости/Игорь Русак
Бывший полузащитник испанской «Сарагосы» , питерского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов ответил на вопрос, кого он считает главным «чушпаном» в отечественном футболе. По мнению бывшего супруга Татьяны Булановой, это нападающий «Спартака» Александр Соболев.
Отвечая на вопрос корреспондента RT, навеянный популярным сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», Радимов заметил, что у него в команде «красно-белых» много друзей, и выразил уверенность, что они с юмором отнесутся к выбору Соболева на не слишком завидную роль «чушпана».
Интересно, что экс-нападающий «Локомотива» и российской сборной Руслан Пименов совершенно не затруднился при ответе на этот вопрос, тут же назвав своего партнёра по обеим командам вратаря Руслана Нигматуллина.
Пересечение вопросов футбола и популярного сериала началось после того, как актёр Ярослав Могильников, сыгравший в «Слове пацана» Ералаша, обратился к тренеру российской сборной с просьбой принять его в команду. Тот ответил, что не видит в этом проблем, но только после того, как будет выяснено, кто в сборной «пацан», а кто «чушпан».
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Интересно, что экс-нападающий «Локомотива» и российской сборной Руслан Пименов совершенно не затруднился при ответе на этот вопрос, тут же назвав своего партнёра по обеим командам вратаря Руслана Нигматуллина.
«Русик сам мне сказал, что с детства был в компании чушпанов», — пояснил футболист корреспонденту издания.
Пересечение вопросов футбола и популярного сериала началось после того, как актёр Ярослав Могильников, сыгравший в «Слове пацана» Ералаша, обратился к тренеру российской сборной с просьбой принять его в команду. Тот ответил, что не видит в этом проблем, но только после того, как будет выяснено, кто в сборной «пацан», а кто «чушпан».
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Александр Бойцов