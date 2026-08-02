Экс-капитан «Зенита» назвал лучшего тренера РПЛ

02 августа 2026, 20:47

Николас Ломбертс назвал Сергея Семака лучшим тренером РПЛ

Сергей Семак (Фото: пресс-служба «Зенита»)

Бывший защитник и капитан «Зенита» Николас Ломбертс высоко оценил работу главного тренера петербургского клуба Сергея Семака. В беседе с «Советским спортом» бельгиец заявил, что считает наставника лучшим специалистом Российской премьер-лиги.





По словам Ломбертса, главным доказательством уровня Семака являются стабильные результаты команды, которая на протяжении нескольких лет продолжает бороться за все главные трофеи.





«Очевидно, что Семак — лучший тренер в РПЛ. Он построил команду-династию, которая выигрывает каждый год. Это большая заслуга тренера. Семак — не только сильный тренер, но и отличный человек», — отметил бывший футболист.