Экс-капитан «Зенита» назвал лучшего тренера РПЛ
Николас Ломбертс назвал Сергея Семака лучшим тренером РПЛ
Бывший защитник и капитан «Зенита» Николас Ломбертс высоко оценил работу главного тренера петербургского клуба Сергея Семака. В беседе с «Советским спортом» бельгиец заявил, что считает наставника лучшим специалистом Российской премьер-лиги.
По словам Ломбертса, главным доказательством уровня Семака являются стабильные результаты команды, которая на протяжении нескольких лет продолжает бороться за все главные трофеи.
«Очевидно, что Семак — лучший тренер в РПЛ. Он построил команду-династию, которая выигрывает каждый год. Это большая заслуга тренера. Семак — не только сильный тренер, но и отличный человек», — отметил бывший футболист.Новый сезон для «Зенита» уже начался с победы. Петербургский клуб завоевал Суперкубок России, обыграв московский «Спартак». Основное время встречи, прошедшей на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде, завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «Зенита» — 4:2.
После финального матча не обошлось без обсуждений. Перед серией одиннадцатиметровых ударов не была проведена традиционная жеребьёвка выбора ворот — пенальти пробивались в сторону трибуны, где находились болельщики петербургской команды. Позже организаторы объяснили такое решение соображениями безопасности.
Под руководством Сергея Семака «Зенит» остаётся одним из самых успешных клубов российского футбола, регулярно пополняя коллекцию национальных трофеев.