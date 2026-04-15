Экс-министр спорта Колобков выступил за возврат продажи пива на стадионы

15 апреля 2026, 18:42

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что на стадионы стоит вернуть возможность продажи пива.





Он выразил мнение, что запрет продажи пива на стадионах является выдуманной историей, не связанной с алкоголизацией страны. По словам Волкова, можно продавать в перерыве между таймами, поскольку людям надо доверять, а не ограничивать их во всем.





«Я же прекрасно помню, как проводились игры по хоккею с мячом в Красноярске, в Иркутске на открытых катках. Все на трибунах понемногу выпивали, грелись, никто друг другу морду, извините, не бил, не хулиганил, болели прекрасно. Сейчас мы построили закрытые стадионы, алкоголь не продаём, да и некому. Зрителей‑то нет», — отметил Колобков в разговоре с RT.