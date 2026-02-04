Экс-министр спорта РФ высказался о возможности Валиевой вернуться на прежний уровень
Колобков: возврат Валиевой к прежнему уровню будет геройским поступком
Бывший министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что фигуристке Камиле Валиевой будет крайне непросто вновь выйти на высокий уровень после допинговой дисквалификации.
Ранее Валиева выступила на чемпионате России по прыжкам. Это стал её первый старт после завершения срока отстранения, связанного с положительной допинг-пробой.
«Если она сможет вернуться на свой высочайший уровень, это будет геройский поступок», — прокомментировал Колобков Metaratings.ru.
19-летняя Валиева возобновила тренировки в октябре 2025 года, а с 25 декабря официально получила право участвовать в соревнованиях после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.