Тренер Ташуев высказался о будущем Дзюбы после его ухода из «Акрона»

10 июня 2026, 17:21

Ташуев хочет увидеть Дзюбу в РПЛ ещё как минимум один сезон

Артём Дзюба (Фото: Instagram* / @artem.dzyuba)

Российский тренер Сергей Ташуев заявил, что хотел бы продолжения карьеры нападающего Артёма Дзюбы в Российской Премьер-Лиге ещё как минимум на один сезон. Об этом сообщает Metaratings.ru.





По словам специалиста, судьба форварда во многом зависит от того, найдётся ли команда в РПЛ, которая будет готова встроить его в свой игровой стиль.





«Будущее Дзюбы зависит от тренеров. Захочет ли кто-то в РПЛ его пригласить? Дзюбу передержали в «Акроне». Появилась явная «дзюбазависимость». Команда постоянно пыталась доставить мяч Артёму, а он сбрасывал. Это обедняет футбол. Важно, кому Дзюба подойдёт в РПЛ под стиль игры. Конечно, я хотел бы ещё год посмотреть на Артёма в РПЛ», — сказал Сергей Ташуев.