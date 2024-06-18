Экс-нападающий ЦСКА Заболотный подписал контракт с «Химками»

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Бывший экс-нападающий ЦСКА Антон Заболотный подписал контракт на два года с «Химками» на правах свободного агента.
18 июня стало известно, что 33-летний Заболотный уходит из ЦСКА, где играл с 2021 года. За время, проведённое в команде, футболист забил 22 гола и сделал 11 результативных передач в 104 матчах за армейский клуб.
Однако теперь он подписал двухлетний контракт с ФК «Химки», об этом сообщает Metaratings.ru. Сделал спортсмен это на правах свободного агента.
Ранее футболист Валерий Масалитин связал увольнение главного тренера ЦСКА Владимира Федотова со своего поста с неудачами команды, которые наблюдались в последнее время.
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Однако теперь он подписал двухлетний контракт с ФК «Химки», об этом сообщает Metaratings.ru. Сделал спортсмен это на правах свободного агента.
Ранее футболист Валерий Масалитин связал увольнение главного тренера ЦСКА Владимира Федотова со своего поста с неудачами команды, которые наблюдались в последнее время.
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Элина Позднякова