Семшов выступил против возможного увольнения Федотова из ЦСКА

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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что из ЦСКА не нужно увольнять главного тренера команды Владимира Федотова, поскольку проблема клуба вовсе не в нём.
«Тренерский штаб не хотел, чтобы ЦСКА по итогам сезона занял шестое место. В прошлом розыгрыше чемпионата армейцы выступили успешнее. Основная проблема ЦСКА не в тренере, а в короткой скамейке. Иногда некоторые футболисты разрывались на два фронта. Надо оставить Федотова. Было бы хорошо, если бы у ЦСКА была длинная скамейка», — объяснил в беседе с «РБ Спорт» Семшов.
Он также назвал «уткой» информацию о том, что Виктор Гончаренко может заменить Федотова на этом посту.
Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что победа «Зенита» в РПЛ важна для развития футбола в стране.
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Мелисса Тимофеева