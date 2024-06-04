Газзаев объяснил, почему против назначения Николича в ЦСКА

Фото: РИА Новости/Джузеппе Маффиа
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил против назначения на пост главного тренера команды Марко Николича, поскольку на этой должности должен быть человек, лучше знающий традиции и особенности команды.
«Я против этого назначения. Было бы целесообразнее пригласить Игнашевича. Сергей знает традиции и историю ЦСКА, много лет отдал клубу. Он успешный молодой российский тренер, которому можно было доверить команду», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Газзаев.
Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников высказывал мнение о том, что этот сезон стал провальным для ЦСКА из-за упущенных им очков. Отмечалось, что, по его мнению, команда может побороться за Кубок России, если не предпочтёт остаться на месте.
Читайте также:
Семшов выступил против возможного увольнения Федотова из ЦСКА
Сергей Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера «Балтики»
Сенников объяснил, почему этот сезон провальный для ЦСКА
Мелисса Тимофеева