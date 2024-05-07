Сенников объяснил, почему этот сезон провальный для ЦСКА

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников высказал мнение о том, что этот сезон стал провальным для ЦСКА из-за упущенных им очков.
«Для ЦСКА этот сезон можно назвать провальным. Армейцы упустили много очков. Не сказал бы, что по игре они выглядят слабее других команд. Не хватает глубины состава, у защитников возникают проблемы, что влияет на результат. У ЦСКА ещё есть время, чтобы исправить турнирное положение. Армейцы могут попасть в пятерку, если выиграют все оставшиеся матчи», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сенников.
По его мнению, команда может побороться за Кубок России, если не предпочтёт остаться на месте.
Ранее бывший вратарь ЦСКА, «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился, что разочаровался в «Краснодаре», поскольку тот потерял первенство на роль чемпиона в РПЛ.
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