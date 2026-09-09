Полузащитник московского «Динамо» оценил шансы клуба на чемпионство в РПЛ
Хавбек Чавес: «Динамо» может стать чемпионом в РПЛ в этом сезоне
Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес заявил, что команда нацелена на борьбу за победу в Российской Премьер-Лиге и Кубке страны в нынешнем сезоне. Об этом стало известно 9 сентября.
В интервью мексиканский хавбек подчеркнул, что игроки разделяют стремление болельщиков к чемпионству и готовы выкладываться на максимум в каждом матче и тренировке. Информацию приводит Metaratings.ru.
«Хотим бороться и за чемпионат, и за Кубок. Поэтому считаю, что это возможно, и мы над этим работаем», — прокомментировал Чавес.На текущий момент «бело-голубые» под руководством Сандро Шварца после семи туров РПЛ расположились на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 13 очков. Ближайший матч команда проведет 12 сентября на домашнем стадионе против «Оренбурга». Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 18:30 по московскому времени.