Полузащитник московского «Динамо» оценил шансы клуба на чемпионство в РПЛ

09 сентября 2026, 15:35

Хавбек Чавес: «Динамо» может стать чемпионом в РПЛ в этом сезоне

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес заявил, что команда нацелена на борьбу за победу в Российской Премьер-Лиге и Кубке страны в нынешнем сезоне. Об этом стало известно 9 сентября.





В интервью мексиканский хавбек подчеркнул, что игроки разделяют стремление болельщиков к чемпионству и готовы выкладываться на максимум в каждом матче и тренировке. Информацию приводит Metaratings.ru.





«Хотим бороться и за чемпионат, и за Кубок. Поэтому считаю, что это возможно, и мы над этим работаем», — прокомментировал Чавес.