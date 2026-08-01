«Зениту» предрекли конкуренцию с московскими клубами в борьбе за золото РПЛ
Экс‑полузащитник «Динамо» Огнен Короман поделился мнением о перспективах «Зенита» и «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер‑Лиги, а также провёл сравнение этих команд. Его слова цитирует Metaratings.ru.
Эксперт заявил, что столичные команды способны серьёзно осложнить «Зениту» борьбу за титул. По оценке Коромана, коллективы достойно подготовились к сезону и сопоставимы по подбору игроков. Он полагает, что за чемпионство будут сражаться эти три команды, а также к гонке за золото подключится «Краснодар».
По итогам первого тура турнирной таблицы РПЛ лидирует «Зенит». На второй строчке располагается «Спартак», а тройку лидеров замыкает «Краснодар». Все команды имеют по три очка.
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