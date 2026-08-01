«Зениту» предрекли конкуренцию с московскими клубами в борьбе за золото РПЛ

01 августа 2026, 02:37

Короман: «Спартак» и «Динамо» составят конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото

Фото: iStock/Andreyuu

Экс‑полузащитник «Динамо» Огнен Короман поделился мнением о перспективах «Зенита» и «Спартака» в нынешнем сезоне Российской Премьер‑Лиги, а также провёл сравнение этих команд. Его слова цитирует Metaratings.ru.