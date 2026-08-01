Экс-полузащитник «Краснодара» оценил перспективы Соболева в гонке бомбардиров

01 августа 2026, 00:59

Экс-полузащитник «Краснодара» Каборе: Соболев не станет лучшим бомбардиром РПЛ

Александр Соболев (Фото: Instagram* / @a.sobolev97)

Экс‑полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе прокомментировал игру Александра Соболева в стартовом матче РПЛ. В поединке с «Акроном» (5:0) форвард «Зенита» оформил дубль и сделал голевую передачу.





Каборе в беседе с Metaratings.ru отметил, что два забитых мяча в первом же туре — хороший результат, который укрепит уверенность Соболева. При этом, по мнению футболиста, делать прогнозы о победителе бомбардирской гонки пока рано, ведь впереди ещё 29 игр, а сезон предстоит длинный.



«Надеюсь, что Соболев не станет лучшим бомбардиром в этом сезоне. Хочется, чтобы лучшим бомбардиром стал кто-то из «Краснодара». Чтобы команда победила в новом сезоне», — заявил Каборе.