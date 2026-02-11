Экс-полузащитник и капитан «Спартака» Титов оценил последствия перехода нападающего Соболева в «Зенит»
Титов о переходе Соболева в «Зенит»: Злорадствовать не будем
Экс-полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов в интервью Metaratings.ru оценил последствия перехода нападающего Александра Соболева из столичного клуба в «Зенит».
Летом 2024 года Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит». Контракт предусматривал фиксированный трансфер в размере 9 миллионов евро и дополнительные выплаты в 1 миллион евро в виде бонусов.
Титов считает, что не стоит злорадствовать по поводу ситуации Соболева. Он подчеркнул, что в «Зените» царит жесточайшая конкуренция, и перед командой стоят самые амбициозные цели.
«А как хотел Саша Соболев? Быть единственным нападающим, получить карт-бланш – в «Зените» такого не будет. Надо бороться, доказывать, других вариантов я не вижу», — добавил Титов.
Контракт с нападающим рассчитан на три сезона. На текущий момент 28-летний Соболев провёл 39 матчей за «Зенит» в РПЛ и забил семь голов.