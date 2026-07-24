Экс-полузащитник сборной России назвал фаворитов нового сезона РПЛ

24 июля 2026, 12:43

Юрий Газинский считает главными претендентами на титул «Зенит» и «Краснодар»

Фото: Istock / efks

Бывший полузащитник сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями от сезона-2026/27 Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает Metaratings.ru.





По его мнению, главными фаворитами чемпионской гонки остаются «Зенит» и «Краснодар», однако борьбу за титул им навяжут и другие ведущие клубы.

Газинский считает, что в число претендентов на победу в чемпионате также входят «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо».





«"Зенит", "Краснодар", "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" будут бороться за победу в РПЛ. Нет смысла короновать "Зенит" раньше времени. Это сильная команда, но остальные пять топ-клубов тоже будут бороться за победу в РПЛ. "Зенит" и "Краснодар" — фавориты чемпионской гонки РПЛ, но остальных не надо списывать со счетов», — заявил Газинский.