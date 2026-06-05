Экс-полузащитник московского «Динамо» высказался об уровне сборной России

05 июня 2026, 13:10

Футболист Ромащенко: РФС верно решил провести товарищеские матчи сборной России

Фото: istockphoto/matimix

Экс-полузащитник московского «Динамо» Максим Ромащенко поделился мнением о текущем уровне российской национальной команды. Он оценил ее перспективы в предстоящем товарищеском матче с Буркина-Фасо в рамках BetBoom серии.