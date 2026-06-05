Экс-полузащитник московского «Динамо» высказался об уровне сборной России
Экс-полузащитник московского «Динамо» Максим Ромащенко поделился мнением о текущем уровне российской национальной команды. Он оценил ее перспективы в предстоящем товарищеском матче с Буркина-Фасо в рамках BetBoom серии.
По словам Ромащенко в беседе с Metaratings.ru, Российский футбольный союз (РФС) правильно поступил, организовав три спарринга после окончания сезона. Он подчеркнул, что футболистам необходима международная практика для поддержания формы и отработки взаимодействий на поле.
Несмотря на желание игроков быстрее уйти в отпуск, сборная должна быть готова к возможному возвращению на международную арену. Ромащенко отметил, что команда в последнее время демонстрирует хороший уровень, и оценил ее шансы на победу во встрече с Буркина-Фасо как высокие.
Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, а ее состав оценивается порталом Transfermarkt в €241,7 млн. Команда Буркина-Фасо располагается на 62-й строчке рейтинга, а ее совокупная стоимость — €110,45 млн.
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