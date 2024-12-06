Стало известно, как отразится на ЦСКА трансферный бан от ФИФА

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Если ЦСКА хочет бороться за первое место, то клубу следует разобраться с трансферным баном, который наложила ФИФА по делу нигерийца Чидеры Эджуке и нидерландского «Херенвена» после невыплаченных 3 млн евро из-за санкций. Об этом заявил бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис. По его словам, вполне возможен сценарий, при котором в клубе произойдут изменения.
«Зачем сейчас ЦСКА кого-то продавать? Мы же не играем в еврокубках. Ну наложили бан и наложили. Вспомним о нем, когда наши команды допустят до еврокубках. Теперь ЦСКА не может приобрести новичков, но об этом надо думать руководителям. Возможно, в ближайшее время в клубе произойдут изменения. Если ЦСКА хочет бороться за первое место, то команде надо думать об этом бане и принимать какие-то меры», — поделился футболист в беседе с Metaratings.ru.Тем временем в подмосковных «Химках» прокомментировали похожую ситуацию, которая сложилась у них из-за долга перед шведским полузащитником Бесардом Сабовичем. Как рассказал пресс-атташе клуба Евгений Дзичковский в комментарии для «Газеты.Ru», «Химки» уже подали апелляцию на трансферный бан.
«Вы знаете, сейчас банковские переводы за рубеж требуют дополнительных согласований, это замедляет решение финансовых вопросов. Юристы клуба в диалоге с представителями игрока, вопрос в процессе. Какие-либо дополнительные санкции на клуб не накладывались», — пояснил он.Читайте также:
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