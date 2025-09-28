ФИФА планирует внести изменения в правила пенальти
Футболистам могут запретить добивать мяч пенальти
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правил исполнения пенальти, сообщает Bild.
По данным источника, планируется запретить футболистам добивать мяч после того, как он покинет игровое поле или после того, как вратарь отразит удар. В то же время пока не уточняется, как будет действовать правило при попадании мяча в каркас ворот.
Отмечается, что для вступления изменений в силу их должен одобрить Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), а затем нововведение должно пройти практическое тестирование.
