«С головой не в порядке»: Экс-защитник «Спартака» осудил поведение Соболева
Футболист Мамедов: «Спартак» заслужил победу в матче с «Зенитом»
Бывший защитник «Спартака» Рамиз Мамедов поделился мнением о поражении команды в серии пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита» и оценил перспективы «красно-белых».
В беседе с Metaratings.ru футболист заявил, что «Спартак» заслуживал победы в этом матче.
«Он выглядел лучше «Зенита», но судья верно назначил пенальти за нарушение Джику. Соболев повёл себя некрасиво в моменте с празднованием. Это в его стиле. Он провоцировал болельщиков и игроков «Спартака». У него с головой всегда было не в порядке. «Спартак» хорошо показал себя в матче за Суперкубок. Осталось закрепить этот результат», — отметил Мамедов.Матч прошёл 18 июля. «Зенит» одержал победу. На последней минуте основного времени судья поставил пенальти в ворота «Спартака». Александр Соболев реализовал удар, а затем отпраздновал гол перед трибуной, где находились фанаты «красно-белых».