Экс-полузащитник «Спартака» предсказал результативное дерби с ЦСКА
Футболист Бояринцев: шансы «Спартака» и ЦСКА на победу в дерби равны
Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что шансы «Спартака» и ЦСКА на победу в столичном дерби равны.
В беседе с Агентством городских новостей «Москва» спортсмен отметил, что поражение «армейцев» от «Динамо» в прошлом туре не повлияет на их игру.
«Шансы 50/50. «Динамо» на хорошем ходу, но и ЦСКА показал хороший футбол в дерби, которое состоялось между ними в прошлом туре, счёт не по игре. Думаю, армейцы сейчас в хорошей форме, и поражение никак не повлияет на настрой команды. Однозначно в воскресенье матч будет нескучным и с забитыми мячами с обеих сторон», — сказал полузащитник.Бояринцев предположил, что матч завершится со счётом 2:2.