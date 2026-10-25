Экс-полузащитник «Спартака» предсказал результативное дерби с ЦСКА

25 октября 2026, 12:41

Футболист Бояринцев: шансы «Спартака» и ЦСКА на победу в дерби равны

Фото: Istock/Rost-9D

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что шансы «Спартака» и ЦСКА на победу в столичном дерби равны.





В беседе с Агентством городских новостей «Москва» спортсмен отметил, что поражение «армейцев» от «Динамо» в прошлом туре не повлияет на их игру.

«Шансы 50/50. «Динамо» на хорошем ходу, но и ЦСКА показал хороший футбол в дерби, которое состоялось между ними в прошлом туре, счёт не по игре. Думаю, армейцы сейчас в хорошей форме, и поражение никак не повлияет на настрой команды. Однозначно в воскресенье матч будет нескучным и с забитыми мячами с обеих сторон», — сказал полузащитник.