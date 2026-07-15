Экс-полузащитник «Спартака» увидел проблему в атакующей линии команды

15 июля 2026, 17:07

Футболист Аленичев: не жду высокой результативности от группы атаки «Спартака»

Фото: Istock/Pixfly

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев высказал мнение о возможной результативности московского клуба в сезоне-2026/27.





В беседе с Metaratings.ru футболист пояснил, что клуб ещё не приобрёл игрока, который станет новым лучшим бомбардиром.

«Думаю, они этим занимаются. Не верю, что в «Спартаке» будет слишком большая результативность исходить от кого-то из группы атаки. Угальде тогда забил 17, результативность была потрясающая. Потом что мы увидели? Хотелось, чтобы выстрелил опять, но я в это не верю», — заявил Дмитрий.