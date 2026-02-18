Экс- президент «Локомотива» Смородская высказалась о возможных товарищеских матчах сборной России против Мали и Гватемалы

18 февраля 2026, 18:20

Смородская: сборной России лучше играть со своими клубами

Фото: iStock/matimix

Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская прокомментировала возможные товарищеские матчи сборной России против Мали и Гватемалы в 2026 году. Об этом сообщает Metaratings.ru.





Согласно информации Telegram-канала «Mash на спорте», сборная России должна была провести два матча: 27 марта в Краснодаре против Мали и 31 марта в Санкт-Петербурге против Гватемалы.





«Гватемала уже отказалась играть, поэтому РФС будет дальше искать соперника. А Мали – это никакая сборная, слабенькая. Уж лучше со своими клубами играть», — высказала мнение Смородская.