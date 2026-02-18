Экс- президент «Локомотива» Смородская высказалась о возможных товарищеских матчах сборной России против Мали и Гватемалы
Смородская: сборной России лучше играть со своими клубами
Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Ольга Смородская прокомментировала возможные товарищеские матчи сборной России против Мали и Гватемалы в 2026 году. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Согласно информации Telegram-канала «Mash на спорте», сборная России должна была провести два матча: 27 марта в Краснодаре против Мали и 31 марта в Санкт-Петербурге против Гватемалы.
«Гватемала уже отказалась играть, поэтому РФС будет дальше искать соперника. А Мали – это никакая сборная, слабенькая. Уж лучше со своими клубами играть», — высказала мнение Смородская.
Президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис заявил для Sport24, что его национальная команда не сможет провести товарищеский матч с российской сборной в марте. Напомним, что сборная России, тренируемая Валерием Карпиным, с февраля 2022 года лишена возможности участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.