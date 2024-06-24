Экс-президент «Локомотива» Смородская заявила, что ФК будет продавать игроков

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что в предстоящем сезоне РПЛ «железнодорожники» не будут стараться попасть в тройку лидеров, а сделают акцент на воспитании и продаже игроков.
«Думаю, «Локомотив» не ставит задачу попасть в тройку. Клуб сменил стратегию развития. Теперь он будет воспитывать футболистов и продавать. Такие команды находятся в первой десятке, но не в тройке», — сказала Смородская в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, в сезоне-2023/24 «Локомотив» оказался на четвертой строчке в турнирной таблице в РПЛ.
При этом ранее из «Локомотива» ушёл полузащитник Максим Глушенков. Теперь в СМИ появилась информация о предстоящем уходе защитника Наира Тикнизяна.
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