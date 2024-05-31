Деменко раскритиковал «Локомотив» за расставание с Дзюбой

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Экс-футболист Максим Деменко упрекнул «Локомотив» в расставании со спортсменом Артёмом Дзюбой.
Он отметил, что за заслуги Дзюбы клуб мог расстаться с ним красивее.
Ранее бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что футболист Артём Дзюба является легендой отечественного спорта и, в частности, ЧМ-2018.
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«Вроде бы написали «спасибо, Артем», я понимаю, что руководители делают ставку на других, но надо было как-то все-таки более аккуратно провести расставание. Человек отыграл полтора года за «Локомотив», многое доказал. Понятно, что у него и в «Зените» были проблемы в отношениях, но это в «Зените». «Локомотив» мог расстаться с Артёмом красивее», — прокомментировал ситуацию в беседе с Газета.ру Деменко.
Ранее бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что футболист Артём Дзюба является легендой отечественного спорта и, в частности, ЧМ-2018.
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