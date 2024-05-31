Деменко раскритиковал «Локомотив» за расставание с Дзюбой

Факельная эстафета «Бег Гармонии» будет проходить на территории четырёх округов Московской области — Можайского, Наро-Фоминского, Чехова и Серпухова — с 3 по 6 июня, об этом водителей предупредили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.