В «Химках» сравнили Акинфеева с выдержанным вином

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин сравнил вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева с выдержанным вином.
Напомним, 24 мая стало известно, что 38-летний Акинфеев подписал контракт с ЦСКА на два года. Он планирует играть до 40 лет.
Напомним, Акинфеев – воспитанник ЦСКА, там он играет на протяжении всей своей карьеры. Он провел за команду 765 матчей, при этом в 318 из них не пропустил ни одного мяча.
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«Игорь и сейчас приятное впечатление производит. Акинфеев – как хорошо выдержанное вино. Он с юных лет поднял для себя планку, которую держит на протяжении уже больше 20 лет. Для меня Игорь в России – это эталон вратаря и большой профессионал», – сказал Нетфуллин в разговоре с Metaratings.ru.
Напомним, Акинфеев – воспитанник ЦСКА, там он играет на протяжении всей своей карьеры. Он провел за команду 765 матчей, при этом в 318 из них не пропустил ни одного мяча.
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Элина Позднякова