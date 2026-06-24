Экс-президент «Локомотива» высказалась о возможном переходе Джикии в команду

24 июня 2026, 14:31

Экс-президент Смородская: Джикия будет в стартовом составе «Локомотива»

Фото: istockphoto/NiseriN

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская позитивно оценила вероятность подписания контракта с защитником Георгием Джикией. По её мнению, 32-летний футболист способен усилить столичный клуб и претендовать на место в основном составе.





Ранее портал «Сила Спорта» сообщил, что Джикия успешно прошёл медосмотр для перехода в «Локомотив» и должен официально оформить соглашение с «железнодорожниками» 24 июня. Смородская не считает неудачным выступление игрока в Турции, где его клуб «Антальяспор» по итогам сезона-2025/26 вылетел из высшего дивизиона.





«Это будет хороший переход, Джикия нужен «Локомотиву». Он будет в стартовом составе», — цитирует спикера Metaratings.ru.