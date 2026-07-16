Экс-президент московского «Локомотива» Наумов высказался о возможном уходе нападающего столичной команды Воробьева

16 июля 2026, 17:00

Наумов: уход Воробьёва станет для «Локомотива» катастрофой

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном уходе нападающего столичной команды Дмитрия Воробьева в «Краснодар». Об этом пишет Metaratings.ru.