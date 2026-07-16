Экс-президент московского «Локомотива» Наумов высказался о возможном уходе нападающего столичной команды Воробьева
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном уходе нападающего столичной команды Дмитрия Воробьева в «Краснодар». Об этом пишет Metaratings.ru.
16 июля инсайдер Иван Карпов сообщил в личном блоге, что «Краснодар» успешно завершил трансфер игрока и планирует заключить с Воробьёвым долгосрочный контракт, рассчитанный до 2030 года.
По словам Наумова, потеря спортсмена стала бы серьёзным ударом для «Локомотива», который может привести к ухудшению результатов команды. Он отметил, что Воробьёв — единственный нападающий, который может сравниться с Комличенко по уровню игры, хотя последний пока не оправдывает ожиданий болельщиков.
Экс-президент московского «Локомотива» добавил, что «Краснодар» заинтересован в Воробьёве, так как у них возникли проблемы с Кордобой из-за травмы, которая может быть длительной. Поэтому клуб решил привлечь игрока, чтобы усилить свою атакующую линию, заключил он.
В прошлом сезоне Воробьёв принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забив 12 голов и отдав семь результативных передач. Его текущий контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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