Экс-президент московского «Локомотива» Наумов: «Железнодорожникам» вряд ли удастся взять очки у «Зенита» в восьмом туре РПЛ
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что «железнодорожникам» вряд ли удастся взять очки у «Зенита» в восьмом туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом пишет Metaratings.ru.
По его словам, в матче с «Балтикой» «Локомотив» продемонстрировал желание победить, однако качество игры команды пока оставляет желать лучшего. Отсутствие комбинационной игры и четкого рисунка атак было заметно. Эта победа может стать важным стимулом для команды, отметил Наумов.
Он подчеркнул, что будущее команды остается неопределенным. Весь сезон «Локомотив» будет бороться за место в середине турнирной таблицы, добавил Наумов.
После семи туров под руководством Михаила Галактионова команда набрала шесть очков и занимает тринадцатое место в РПЛ. Следующий матч москвичи проведут в гостях против «Зенита» 12 сентября, начало игры запланировано на 16:15 по московскому времени.
Читайте также: