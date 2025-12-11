Экс-президент ОКР высказался о допуске лыжников России на международные старты
Жуков: решение CAS по лыжникам — большая победа для спорта России
Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал допуск российских лыжников к международным соревнованиям.
По его словам, в Спортивном арбитражном суде (CAS) существуют прецеденты: лыжники, а ранее представители санного спорта смогли оспорить свои отстранения.
«Решение CAS и допуск лыжников — это большая победа для российского спорта», — прокомментировал Жуков Metaratings.ru.
10 декабря Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила о допуске российских лыжников Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой к этапам Кубка мира в нейтральном статусе. На ближайшем этапе в Давосе, который пройдет с 12 по 14 декабря, россияне смогут участвовать в отборе на Олимпийские игры 2026 года.