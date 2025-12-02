Паралимпийцы России смогут выступить под национальным флагом на турнирах FIS

02 декабря 2025, 14:00

Паралимпийцы России смогут выступить под своим флагом на турнирах FIS

Фото: istockphoto/macky_ch

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, которые оспаривали недопуск на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).





Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Благодаря восстановлению прав Паралимпийского комитета России спортсмены получили возможность выступать под национальным флагом и гимном.





«Это судебное решение открывает для наших спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года», — написал Дегтярев.