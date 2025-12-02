Паралимпийцы России смогут выступить под национальным флагом на турнирах FIS
Паралимпийцы России смогут выступить под своим флагом на турнирах FIS
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, которые оспаривали недопуск на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Благодаря восстановлению прав Паралимпийского комитета России спортсмены получили возможность выступать под национальным флагом и гимном.
«Это судебное решение открывает для наших спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года», — написал Дегтярев.
Это уже третье положительное решение CAS по вопросам допуска российских спортсменов на международные соревнования. Ранее суд частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России, разрешив саночникам участвовать в международных стартах в нейтральном статусе, а также признал незаконным решение Международной федерации бобслея и скелетона о санкциях против россиян.
21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, которое ввели в 2022 году из-за ситуации на Украине. За это решение проголосовали 12 членов FIS, против — десять.
В ответ российская сторона подала апелляцию в CAS, к которой присоединились Федерация лыжных гонок РФ, Паралимпийский комитет страны и 12 атлетов.