Достижения.рф

Паралимпийцы России смогут выступить под национальным флагом на турнирах FIS

Паралимпийцы России смогут выступить под своим флагом на турнирах FIS
Фото: istockphoto/macky_ch

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российских паралимпийцев, которые оспаривали недопуск на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).



Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Благодаря восстановлению прав Паралимпийского комитета России спортсмены получили возможность выступать под национальным флагом и гимном.

«Это судебное решение открывает для наших спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года», — написал Дегтярев.

Это уже третье положительное решение CAS по вопросам допуска российских спортсменов на международные соревнования. Ранее суд частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России, разрешив саночникам участвовать в международных стартах в нейтральном статусе, а также признал незаконным решение Международной федерации бобслея и скелетона о санкциях против россиян.

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда продлил отстранение российских и белорусских спортсменов, которое ввели в 2022 году из-за ситуации на Украине. За это решение проголосовали 12 членов FIS, против — десять.

В ответ российская сторона подала апелляцию в CAS, к которой присоединились Федерация лыжных гонок РФ, Паралимпийский комитет страны и 12 атлетов.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0