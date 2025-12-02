Призёр Олимпийских игр отреагировал на решение CAS по допуску россиян к международным соревнованиям

02 декабря 2025, 15:03

Алыпов удивлен новостью о допуске россиян к международным соревнованиям

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года по лыжным гонкам Иван Алыпов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских спортсменов к международным соревнованиям.





2 декабря министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв сообщил, что Россия выиграла иск в CAS против FIS, которую теперь обязали допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.





«Я удивлён этой новостью! Наконец-то Александр Большунов сможет проявить свою богатырскую силу на финских лыжниках», — сказал собеседник Metaratings.ru.