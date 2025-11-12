Экс-президент «Спартака» высказался о возможной отставке Карпина

12 ноября 2025, 15:14

Червиченко: Карпин собирается фундаментально работать в «Динамо»

Фото: iStock/Rafa Jodar

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо». Его слова приводит Metaratings.ru.





Червиченко заявил, что Карпин «нормально себя чувствует» в клубе, а информация о его желании «забрать» Илью Ваханию и Андрея Ланговича из «Ростова» говорит о планах долгосрочной работы.

«Даже не очень большим специалистам заметно, что «Динамо» Карпин начал формировать до того, как туда перешел. <…> он надолго и собирается фундаментально работать в «Динамо», — сказал собеседник издания.