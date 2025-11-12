Экс-президент «Спартака» высказался о возможной отставке Карпина
Червиченко: Карпин собирается фундаментально работать в «Динамо»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо». Его слова приводит Metaratings.ru.
Червиченко заявил, что Карпин «нормально себя чувствует» в клубе, а информация о его желании «забрать» Илью Ваханию и Андрея Ланговича из «Ростова» говорит о планах долгосрочной работы.
«Даже не очень большим специалистам заметно, что «Динамо» Карпин начал формировать до того, как туда перешел. <…> он надолго и собирается фундаментально работать в «Динамо», — сказал собеседник издания.Ранее «СЭ» писал, что руководство «Динамо» рассматривает вариант с отставкой Карпина во время международной паузы на матчи национальных сборных. Однако пресс-служба самого клуба в беседе с «Матч ТВ» опровергла эти сведения.
После 15 туров РПЛ «бело-голубые» занимают десятое место в таблице с 17 очками. Следующий матч команда проведет против «Акрона». Матч состоится 8 ноября и начнется в 14:00 мск.