Карпин заявил что хотел бы видеть в штабе наставника «Ростова» Джонатана Альбу

11 ноября 2025, 18:00

Фото: iStock/Anton Vierietin

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин сообщил, что хотел бы видеть в своем тренерском штабе наставника «Ростова» Джонатана Альбу.





После 15 туров Российской премьер-лиги «Динамо» занимает десятую строчку таблицы с 17 очками, а «Ростов» находится на девятом месте, набрав 18 баллов. Контракт Альбы с истекает 15 декабря, и судьба специалиста пока не определена.





«Контракт у него заканчивается, но ещё не закончился. Возможно, ему предложат продление. Поэтому будем смотреть по факту», — отметил Карпин в беседе с «РБ Спорт».