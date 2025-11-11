Хотулёв назвал Краснодар» главным претендентом на чемпионство

11 ноября 2025, 12:12

Фото: iStock/Dziurek

Бывший защитник «Зенита» Данила Хотулёв, ныне выступающий за «Оренбург», назвал «Краснодар» главным претендентом на чемпионство в РПЛ после первого круга сезона.





В беседе с Metaratings.ru спортсмен отметил, что лучшим футболистом лиги сейчас является нападающий казанского «Рубина» Мирлинда Даку.





«Для меня лучший футболист лиги — Даку. „Рубин“ зависит от него больше, чем любая другая команда от своего лидера. Главный претендент на чемпионство — „Краснодар“. Мне нравится, как команда играет. У них стала гораздо сильнее скамейка запасных по сравнению с прошлым сезоном», — отметил Хотулёв.