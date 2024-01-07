Российский футболист Лесовой начал процедуру получения гражданства Израиля

Фото: istockphoto/gorodenkoff
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой в ближайшее трансферное окно сменит клубную прописку и перейдёт в израильский клуб «Маккаби» из Хайфы. Чтобы не считаться в этой стране легионером, футболист запустил процедуру получения гражданства Израиля.
За московское «Динамо» Лесовой выступает с 2020 года. За это время в 72 матчах за клуб полузащитник забил пять мячей и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,8 миллиона евро, однако окончательная сумма сделки между клубами не разглашается.
Читайте также:
Футболиста «Спартака» Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды из-за фото
Ренан из «Зенита» уйдёт в аренду в бразильский «Интернасьонал»
Экс-капитан сборной Радимов назвал главного «чушпана» в российском футболе
Александр Бойцов