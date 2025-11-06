«Такова участь»: Экс-игрок «Динамо» раскрыл, сколько Карпин продержится в клубе
Футболист Гранат: будущее Карпина в «Динамо» зависит от результатов команды
Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат высказал мнение о будущем главного тренера команды Валерия Карпина.
В беседе с «Metaratings.ru» Гранат заявил, что дальнейшая работа Карпина зависит от результатов команды.
«Каков карт-бланш для Карпина? Всё зависит от руководства, работа упирается в результаты команды. Если они будут неудовлетворительными, то будут искать нового специалиста. До зимы останется точно, а там, если будет провальная весна, то могут и по ходу сезона убрать. Такова участь тренера — всё зависит от результата», — высказался футболист.На текущий момент «Динамо» после 14 туров РПЛ занимает восьмую строчку в таблице, набрав 17 очков. Следующий матч команда проведёт 8 ноября на своём поле против «Акрона». Начало встречи 15-го тура в 14:00 по московскому времени.