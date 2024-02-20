Футболист Пономарев раскритиковал трансферную политику ЦСКА

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Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что благодаря трансферной политике ЦСКА не усиливается, а лишь делает такой вид.
«Не до конца понимаю трансферную политику ЦСКА: из клуба уходят игроки, а на их место никого нормального не покупают. Айсауи сырой, он не поможет команде прямо сейчас. ЦСКА не усиливается, а лишь делает вид», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Пономарев.
Так, стало известно о переходе полузащитника Сида Ахмеда Айсауи в ЦСКА, стоимость которого составила 250 тыс. евро.
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