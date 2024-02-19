Ковачевич назвал лучшего футболиста РПЛ

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Защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич высказал мнение о том, что лучшим футболистом в РПЛ является полузащитник «Зенита» Клаудиньо.
«Клаудиньо забивает мячи, приносит пользу команде. Ещё могу назвать Сперцяна. Мне нравится его игра. Я бы ещё отметил Бонгонду из «Спартака». Очень хороший футболист, мне доводилось играть против него в чемпионате Бельгии – было сложно: у него хороший дриблинг», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Ковачевич.
Ранее бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявлял о высоком уровне полузащитника Александра Головина. Он отмечал, что спортсмен является гордостью российского футбола. Кроме того, специалист выражал надежду на то, что Головин появится в Лиге чемпионов в следующем году.
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