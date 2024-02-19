Ковачевич назвал лучшего футболиста РПЛ

На сегодняшний день у Роналду данный показатель составляет 714 голов, а у Месси — 713.Португалец обогнал аргентинца после игры 17 февраля между «Аль‑Наср» и «Аль‑Фатехом». «Аль‑Наср» одержал домашнюю победу со счетом 2:1 в матче 20‑го тура чемпионата Саудовской Аравии. В составе победителей один из мячей забил Роналду.Читайте также: