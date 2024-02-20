Тренер Каррера: «Краснодар» — реальный претендент на чемпионство в РПЛ

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что «Краснодар» имеет хорошие шансы стать чемпионом в РПЛ.
«Краснодар» имеет хорошие шансы на чемпионство, они реальные претенденты на титул. Да, отрыв не такой уж и большой, но у них сильная команда», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Каррера.
Напомним, после 18 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками.
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