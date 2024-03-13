Экс-спортдиректор «Динамо» Орещук предрёк победу команде в матче с «Зенитом»

Фото: istockphoto.com/Rost-9D
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказал предположение, что в сегодняшнем матче «Динамо» —«Зенит» первые выйдут победителями.
«Есть ощущение, что «Динамо» пройдёт «Зенит» в Кубке России. «Динамо» сейчас хороший футбол показывает, плюс гандикап в один мяч. Этого им может хватить. Москвичи свой гол в Питере забьют. Может все дойти до пенальти. Мне кажется, так и будет, и «Динамо» выйдет победителем в серии», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Орещук.
При этом, он подчеркнул, что «Зенит» также показывает неплохую игру, однако, считает эксперт, им нужно немного подрасти. Он также высказал о том, что петербургская команда сконцентрируется на чемпионате, в то время как для «Динамо» приоритетом станет Кубок России.
Читайте также:
Футболистам «Наполи» пообещали 10 млн евро за победу над «Барселоной» в ЛЧ
Непомнящий спрогнозировал интересный матч сборных РФ и Белоруссии
Президент РФС Дюков заявил о возможном матче сборной РФ с Китаем
Мелисса Тимофеева