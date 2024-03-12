Футболистам «Наполи» пообещали 10 млн евро за победу над «Барселоной» в ЛЧ

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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заплатит своим футболистам 10 миллионов евро в случае выхода команды в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1 вничью. Теперь футболистам «Наполи» требуется приложить все усилия к победе, ведь в случае выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА команда получит путевку на клубный чемпионат мира, который состоится в 2025 году. За квалификацию «Наполи» обещают заплатить около 50 миллионов евро плюс призовые.
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