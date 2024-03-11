Непомнящий спрогнозировал интересный матч сборных РФ и Белоруссии

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Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал уверенность в силовом преимуществе российских футболистов перед белорусскими коллегами, однако, по его мнению, матч между сборными России и Беларуси обещает быть интересным.
«Сборная России сильнее Беларуси. Всё равно, это будет очень важная игра для нашей национальной команды. Если судить абстрактно, то сейчас в РПЛ большую роль играют легионеры, а не российские футболисты, поэтому мы не можем проверить, на каком уровне действительно играет сборная России. Игра с Беларусью будет интересная», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Непомнящий.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявлял, что матч с Белорусские уже согласован. Так, по его словам, встреча сборных стран планируется в июне в Минске.
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