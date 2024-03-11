Президент РФС Дюков заявил о возможном матче сборной РФ с Китаем

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Президент РФС Александр Дюков рассказал, что сборная России может сыграть с Китаем.
При этом, по его словам, матч с Белорусские уже согласован. Так, встреча сборных стран планируется в июне в Минске.
Ранее сообщалось, что Сборная России намерена 15 марта начать подготовку к товарищеским матчам с командами Сербии и Парагвая.
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«Мы находимся в контакте с коллегами из китайской федерации футбола. Матч со сборной Китая возможен, но пока рано говорить о сроках. Мы поддерживаем контакты со многими федерациями. С Казахстаном на данный момент переговоров о матче не ведём», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Дюков.
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Мелисса Тимофеева