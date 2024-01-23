Экс-спортдиректор Орещук: «Команда не потеряет движения с приходом Гафина»

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали гонщики из Подмосковья на третьем этапе Кубка России по ралли «Золотые купола», который проводился в Ярославской области, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.

«Золото завоевал Дмитрий Ловцов из Балашихи в команде с ярославцем Андреем Головкиным в классе «1600Н». В этой же дисциплине бронза досталась экипажу Андрея Олейникова из Люберец и Николая Борисёнку из Москвы», — отмечается в сообщении.

Вторую бронзовую медаль завоевал в абсолютном зачёте гонщик из подмосковного Хотькова Александр Маранов в команде с ярославцем Дмитрием Карповым.Всего в соревнованиях принимали участие 36 экипажей.Подмосковные спортсменки примут участие в турнире по хоккею с мячом на Кубок ПатриархаВ Подмосковье начнется отборочный этап всероссийского турнира «Чудо-шашки»В Московской области состоятся международные соревнования по плаванию Swimcup