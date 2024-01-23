Экс-спортдиректор Орещук: «Команда не потеряет движения с приходом Гафина»

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что уход Юрия Соловьева с поста председателя совета директоров московского клуба не ухудшит состояние клуба.
В то же время он выразил сожаление по поводу того, что Соловьёв покидает занимаемую им должность.
Он отметил, что разница будет заключаться в том, что ключевые моменты будут согласовывать дольше, чем было ранее.
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«Юрий Соловьев радел за клуб, результаты команды. Обидно и грустно, что он оставил свой пост. Мне было приятно с ним работать. Дмитрий Александрович — правая рука Соловьева, поэтому ничего сверхъестественного в замене не вижу. «Динамо» ничего не потеряет после ухода Соловьева. <…> «Динамо» не потеряет движения вперед с приходом Гафина на пост председателя совета директоров», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Орещук.
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