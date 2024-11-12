Экс-теннисист Ольховский объяснил поражения Медведева от Синнера и Алькараса

Даниил Медведев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Экс шестая ракетка мира в парном разряде, двукратный финалист турниров «Большого шлема» в паре и их двукратный победитель в миксте Андрей Ольховский предположил, что поражения российского теннисиста Даниила Медведева от итальянца Яника Синнера и испанца Карлоса Алькараса по ходу текущего сезона могли быть вызваны усталостью спортсмена.
«Это усталость к концу сезона накопилась – перелеты, игры. Не думаю, что какие-то конкретные матчи повлияли, а это именно усталость в целом», — высказался в беседе с Газета.ру Ольховский.
До этого бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев раскрыл, что нападающий Артём Дзюба мог оказаться в оренбургском клубе.
«Дзюба мог оказаться в «Оренбурге». Я не знаю нюансов. Диалог с ним был примерно тогда, когда меня отстранили. Не могу сказать, почему не получилось с ним договориться», — поделился в беседе с Metaratings.ru Андреев.
Ранее бывший футболист «Зенита» Милан Вьештица заявлял о том, что нападающий Артём Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
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