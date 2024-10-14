Осипов предрёк приход Дзюбы в Медиалигу

«Такой формат командного фиджитал-противостояния я видела только на Играх Будущего в Казани. А сейчас и у нас в подмосковном Раменском. Счастлива быть частью такого события, мы в авангарде! У этого формата очень большой потенциал», — поделилась эмоциями профессиональный боец ММА, призер Кубка России по спортивной борьбе грэпплинг Екатерина Яр.