Осипов предрёк приход Дзюбы в Медиалигу

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Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов выразил уверенность в том, что форвард «Акрона» Артем Дзюба присоединиться к проекту.
«Артём Дзюба рано или поздно придумает что-то своё или сделает это в контексте медиафутбола. Очень хочу, чтобы пришёл Хабиб Нурмагомедов, его любовь к футболу и знакомство с нами даёт надежду на его появление. Мы должны увидеть кого-то не из футбола, но с большим бэкграундом аудитории. Представьте, что автолюбители Давидыч и Гордей объединятся и создадут свою команду? Клёво же», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Осипов.
Ранее бывший футболист «Челси» Юрий Жирков высказал мнение о том, что «Зенит» снова станет чемпионом в нынешнем сезоне РПЛ с вероятностью 99,9%.
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