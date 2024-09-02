Экс-теннисист Ольховский заявил о тяжёлых соперницах Шнайдер и Самсоновой

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Отечественный теннисист Андрей Ольховский заявил, что спортсменкам Диане Шнайдер и Людмилы Самсоновой предстоит сразиться с тяжёлыми соперницами.
Напомним, Диане Шнайдер встретится с американкой Джессикой Пегулой, а Людмила Самсонова – с полькой Игой Швентек.
До этого победительница Кубка Федерации и бывшая 31 ракетка мира Вера Душевина делилась ожиданиями от US Open.
Ранее Андрей Ольховский заявил, что ошибка арбитра надломила настрой россиянки Анны Калинской в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису против бразильянки Беатрис Хаддад Майя.
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«Диана – открытие этого сезона, а не только на US Open. Она и до него показывала свой лучший год в туре. Самсонова на этом турнире проигрывала в сете 2:5, но выиграла и нашла свою игру на самом деле. Но Швентек и Пегула… Тяжелые соперницы. Наши девушки не смотрятся как фавориты в этих матчах, но будем болеть и надеяться на лучшее», — пояснил в беседе с Газета.ру Ольховский.
До этого победительница Кубка Федерации и бывшая 31 ракетка мира Вера Душевина делилась ожиданиями от US Open.
«После вылета фаворитов у многих появляются шансы. Андрей Рублев, как мне кажется, сейчас набрал хорошую форму. В Монреале он был даже в финале. Сейчас он готов выйти в полуфинал и шансы хорошие на это», — комментировала в беседе с Metaratings.ru Душевина.
Ранее Андрей Ольховский заявил, что ошибка арбитра надломила настрой россиянки Анны Калинской в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису против бразильянки Беатрис Хаддад Майя.
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Мелисса Тимофеева