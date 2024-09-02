Экс-теннисист Ольховский заявил о влиянии ошибки судьи на Калинскую

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Отечественный теннисист Андрей Ольховский заявил, что ошибка арбитра надломила настрой россиянки Анны Калинской в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису против бразильянки Беатрис Хаддад Майя.
«Когда ты настроен, это одно. А когда тебя так обрубают, кто-то с этим справляется, а кто-то нет. Это то же самое, когда ты не реализовываешь матчбол, проигрываешь сет и играешь дальше. Анна была настроена очень хорошо, но ситуация обломила немножко. Не смогла совладать с эмоциями, и все это повлияло на исход поединка. Соперница стала играть увереннее. На мой взгляд, решение судьи повлияло на результат», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Ольховский.
Также Андрей Ольховский назвал поражение Андрея Рублёва от Григора Димитрова в четвёртом круге Открытого первенства США весьма неожиданным.
«Рублёв неплохо шёл, и поражение неожиданное, особенно в пятом сете, потому что третий и четвёртый играл хорошо. Шансов у Димитрова практически не было. В пятом сете всё решил один гейм: Рублёв проиграл свою подачу, немного не справился. Были какие-то необъяснимые ошибки, и где-то Димитров удачно сыграл. Рублёв считался фаворитом, но Димитров – опасный соперник», — рассказал в беседе с Metaratings.ru Ольховский.
Ранее бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой заявлял об отличных результатах российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде в Париже.
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