Экс-теннисист Ольховский заявил об эмоциональном выгорании Медведева и Рублева

Даниил Медведев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Бывший теннисист, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и двукратный чемпион турниров «Больших шлемов» в миксте Андрей Ольховский заявил, что российские спортсмены Даниил Медведев и Андрей Рублев выглядят эмоционально выгоревшими.
«Есть ощущение, что Медведев и Рублев выгорели эмоционально. Медведев сказал, что он устал от этого сезона. Наверное, и тот, и другой немножко психологически были не в своей тарелке. Может быть, не было той стопроцентной концентрации, которой мы обычно ждём. Наверное, и последние результаты из-за этого не такие громкие», — прокомментировал Ольховский в беседе с Газета.ру.
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко также высказался по поводу выступления Андрея Рублева на Итоговом турнире АТР в Турине, где спортсмен проиграл немцу Александру Звереву и испанцу Карлосу Алькарасу. Он отметил, что теннисист играл на своём уровне, однако в эти разы этого было недостаточно для победы.
«Андрей с точки зрения игры выступил на своём уровне, но этого не хватает, чтобы обыгрывать Сашу Зверева и Карлоса. Что касается серии из шести подряд проигранных матчей в двух сетах на этом турнире, то, конечно, это где-то подспудно раздражает самого Андрея. Но с другой стороны он стабильно попадает в число 8-ми сильнейших по итогам сезона», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Селиваненко.
Ранее Андрей Ольховский предполагал, что поражения российского теннисиста Даниила Медведева от итальянца Яника Синнера и испанца Карлоса Алькараса по ходу текущего сезона могли быть вызваны усталостью спортсмена.
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Мелисса Тимофеева