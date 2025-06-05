Экс-тренер «Ахмата» Ташуев поддержал расширение РПЛ до 18 команд
Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что выступает за расширение Российской Премьер-Лиги до 18 команд. Он также отметил, что в этом случае должен главенствовать спортивный принцип.
«Я однозначно выступаю за расширение РПЛ до 18 команд и говорю об этом давно. Россия — большая страна. У нас есть много интересных команд, им надо дать право играть в РПЛ. Но надо, чтобы в этой ситуации спортивный принцип стоял во главе угла», — сказал Сергей Ташуев в интервью Metaratings.ru.
Кроме того, экс-наставник прокомментировал текущую ситуацию с вылетом команд из лиги. Он предполагает, что по итогам голосования «Пари НН» займет 16-е место и покинет РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Факел» или «Оренбург» могут оставить в лиге вместо «Пари НН». Окончательное решение должно быть принято по результатам голосования клубов. Представители РФС хотят, чтобы клубы определились, кого нужно оставить в высшем дивизионе из-за банкротства «Химок».
Читайте также: