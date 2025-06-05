Экс-тренер «Ахмата» Ташуев поддержал расширение РПЛ до 18 команд

05 июня 2025, 12:46

Фото: iStock/Rafa Jodar

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что выступает за расширение Российской Премьер-Лиги до 18 команд. Он также отметил, что в этом случае должен главенствовать спортивный принцип.