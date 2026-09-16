Экс-тренер «Балтики» оценил перспективы клуба в матче с «Зенитом» в РПЛ

16 сентября 2026, 15:12

Тренер Ледяхов: жду, что после десятого тура РПЛ «Зенит» полетит

Фото: istockphoto/bildobjektiv

Бывший главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ с «Зенитом», а также оценил перспективы обеих команд в текущем сезоне. Об этом стало известно 16 сентября.





По словам специалиста, калининградский клуб не стал слабее по сравнению с прошлым сезоном, а главный тренер команды Андрей Талалаев пока успешно справляется с потерей ключевых футболистов. Спикера цитирует Metaratings.ru.





«Я жду, что после десятого тура РПЛ «Зенит» полетит», — сказал Ледяхов.